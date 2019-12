Stilecht ging es beim heurigen dritten Stefanireiten in Framrach beim Gasthaus Zechner zu. Organisiert wird das Stefanireiten von der Burgstall-Wanderreiter Runde und der F&E Ranch mit der Pfarre Framrach und hielten so die langjährige Tradition hoch.

Die Veranstalter konnten sich über rund 70 Pferde freuen. Darunter waren auch Ponys, Esel und Kutschen, die sich mit ihren Besitzern den alljährlichen Segen, welcher in gewohnt humorvoller Marnier von Vikar Pater Anselm Kassin gespendet wurde, abholten. Nachdem das Kreuz dreimal umrundet wurde, gab es Brot und Salz für alle Pferde. Auch für Speis und Trank war bestens gesorgt. Ein besonderer Dank gilt Anton Sternat vom Gasthaus Zechner welcher das Gelände wie jedes Jahr zur Verfügung stellte. Unter den zahlreichen Besuchern wurde auch die Stadträtin Ina Hobel und Alfred Maier vom Autohaus Maier in St Andrä gesichtet.