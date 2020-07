Schulschluss ohne ein Jahreskonzert – das darf doch trotz der Corona-Pandemie nicht sein.

So dachten jedenfalls die Pädagoginnen und Pädagogen der Musikschule Wolfsberg und machten sich auf die Suche nach einer passenden Lösung. Da wurde die Idee geboren, die Musiker*innen bei ihrem Auftritt ohne Publikum professionell und qualitativ hochwertig aufzuzeichnen und via YouTube und weiteren sozialen Medien zu verbreiten. Direktor Daniel Weinberger war von der Idee hellauf begeistert, gestaltete ein Programm und engagierte Hubert Dohr von d’Ohr Records für die Bild- und Tongaufnahmen.

So wurde beim 1.Onlinekonzert mit Oboe, Trompete, Klavier, Blockflöte, Harfe, Akkordeon, Querflöte, Gesang, Steirischer Harmonika, E-Bass, E-Gitarre und Schlagwerk eine breite Palette an Musikinstrumenten präsentiert und für die Ewigkeit konserviert.

Direkt zum YouTube-Kanal geht es über den folgenden Link:

YouTube Kanal der Musikschule Wolfsberg