Ein voller Erfolg war auch die 3. Ausgabe des St. Gertrauder Bauernsilvester am Dorfplatz in St. Gertraud. Veranstaltet vom bewährten Team der Marktgemeinschaft Frantschach-St. Gertraud unter Obmann Edwin Storfer wurden den zahlreichen Besuchern aus Nah und Fern kulinarische Schmankerl geboten. Für volkstümliche Stimmung sorgte das „Saualm Duo“. Neben dem rhythmischen „Beat“ von DJ Sound Delüxxe sorgte Überraschungsstargast Virginia Ernst für tolle Stimmung am aus allen Nähten platzenden Dorfplatz. Obmann Edwin Storfer begrüßte in seiner Ansprache die anwesenden politischen Vertreter, allen voran Bürgermeister Günther Vallant mit seinen Vizebürgermeistern Martin Schilcher und Ernst Vallant sowie Landtagsabgeordnete und Gemeindevorständin Claudia Arpa. Einen besonderen Dank sprach Storfer den Unterstützern und Gönnern des „Süßen Advents“ und „Bauernsilvester“, wie Mondi Frantschach Geschäftsführer Gottfried Joham, Elektro Krassnig Chef Andreas Stürzenbecher, Josef „Seppi“ Müller vom Zeughammerwerk Müller in Zellach, Wolfgang Koller von der Firma IWD und dem örtlichen Tischlermeister Franz Zarfl, aus. Der Vorstand der Marktgemeinschaft konnte in weiterer Folge den Reinerlös aus dem Losverkauf des „Süßen Advents“ in der Höhe von stattlichen 1.400 Euro je zur Hälfte der Kinderkrebshilfe sowie der Kindergruppe „Kamper Käferlein“ übergeben.

Gesehen wurden unter anderem Gemeindefeuerwehrkommandant Egbert Vallant, Songcontest-Teilnehmer und Frantschach-St. Gertrauder Gemeindebürger Thomas Forstner, Christian Prinz von "Rosen Prinz", Knusperstube-Chef Peter Storfer, sowie zahlreiche Vertreter aller Gemeinderatsfraktionen.