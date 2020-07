Den zahlreichen Gläubigen in der St.Andräer Kirche Maria Loreto (Basilika minor) wurde ganz unerwartet ein wahrer Ohrenschmaus dargeboten. Ganz unerwartet deshalb, da der 16.Sonntag im Jahreskreis eigentlich kein hoher Feiertag ist und trotzdem eine so würdige Gestaltung erfahren durfte.

Monika Furian (Sopran), Monika Münzer (Alt), Günther Sacher (Tenor), Thomas Salzmann (Bass) und Christian Theuermann (Orgel, Klavier) führten die St.Martinus Messe (Johann Kircher) und das Stück Alle Dinge dieser Welt (John Rutter) auf.

Der feierliche Gottesdienst wurde von Dechant P. Dr. Gerfried Sitar OSB und den beiden Diakonen Josef Darmann und Thomas Fellner zelebriert. Das christliche Engagement der Musiker*innen wurde am Ende mit kräftigem Applaus honoriert.