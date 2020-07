Bei der Lagerhaus Wolfsberg Tankstelle trifft Ökologie auf Ökonomie: Sie verfügt über eine AdBlue-Zapfsäule.

WOLFSBERG. Nur wenige Tankstellen im Lavanttal verfügen über eine eigene derartige Zapfsäule. Mit Hilfe von AdBlue werden schädliche Stickoxide reduziert und der Spritverbrauch verringert sich. Jedoch darf das Gemisch nur in einen zugewiesenen separaten Tank gefüllt werden, nicht in den Dieseltank.

Was ist AdBlue?

Lagerhaus Lavanttal Energie Spartenleiter Gerald Pucher klärt auf: "AdBlue ist eine wässrige Harnstofflösung, die schädliche Stickoxidausstoße von Dieselfahrzeugen um bis zu 90 Prozent reduziert und für einen geringeren Spritverbrauch sorgt. Es wird von Fahrzeugherstellern verwendet, um den neuen, strengeren Abgasnormen zu entsprechen." Zudem ist das Gemisch geruchslos, ungiftig und nicht brennbar.

Stickoxide werden mit Hilfe von AdBlue in Wasserstoff und Stickstoff umgewandelt.

Nur im separaten Tank

Bei der Lagerhaus Tankstelle Wolfsberg können Nutzfahrzeuge, Landmaschinen oder Pkws an der AdBlue-Zapfsäule tanken. Außerdem gibt es dort auch 10-Liter-Kanister oder das 220-Liter-Fass.

Die Harnstofflösung darf aber nur in den dafür zugewiesenen, separaten Tank gefüllt werden, nicht in den Dieseltank. Die meisten Fahrzeuge haben unter dem Tankdeckel neben der schwarzen Verschlusskappe für Diesel eine blaue Verschlusskappe für AdBlue. Bei einigen älteren SCR-Modellen kann sich die AdBlue-Verschlusskappe im Kofferraum (neben dem Ersatzrad) oder im Motorraum (ähnlich wie Scheibenwischwasser) befinden.