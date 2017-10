Fahrzeugbrand beim Großliedltunnel: Eine Person verletzt

05.10.2017, 22:04 Uhr

Auf der Südautobahn (A2) brach am Donnerstagabend im Bereich des Großliedltunnels in der Gemeinde Bad St. Leonhard aus bis jetzt noch ungeklärter Ursache ein Fahrzeugbrand aus. Bei dem Brand des PKW wurde laut ersten Informationen der Rettungsleitstelle eine Person mittelschwer verletzt. Nach notärztlicher Erstversorgung brachte das Rote Kreuz die verletzte Person in das Landeskrankenhaus (LKH) Wolfsberg. Im Löscheinsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren (FF) Wolfsberg, Bad St. Leonhard und Preitenegg.