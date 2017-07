Happy Birthday, Viktor Umschaden!

27.07.2017, 12:33 Uhr

Der älteste St. Andräer Gemeindebürger feiert am 27. Juli seinen 103. Geburtstag.

Der Bürgermeister Peter Stauber (links im Bild) und die Stadträtin Maria Knauder (rechts) besuchten kürzlich den ältesten Gemeindebürger der Stadtgemeinde St. Andrä: Viktor Umschaden feiert am 27. Juli seinen 103. Geburtstag. Beim gemütlichen Zusammensein mit den Töchtern Marianne Jäger und Herta Kirisits (in der Mitte des Bildes) erzählte der Lavanttaler den Gästen die eine oder andere Anekdote von der Kriegszeit bis in die Gegenwart.