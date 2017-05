Lavamünd: Pensionist (85) mit E-Bike schwer gestürzt

12.05.2017, 18:12 Uhr

Der Lavanttaler zog sich beim Fahrradsturz auf der Ettendorfer Landesstraße in Lavamünd schwere Verletzungen zu.

Ein 85-jähriger Pensionist aus dem Lavanttal kam am Freitagnachmittag mit seinem E-Bike auf der Ettendorfer Landesstraße in der Gemeinde Lavamünd auf einem abschüssigen Straßenstück von der Fahrbahn ab. Dabei stürzte er kopfüber auf die Fahrbahn. Ein zufällig vorbeikommender Zeuge leistete laut Polizeiinspektion (PI) Lavamünd Erste Hilfe. Der von ihm verständigte Rettungsdienst des Roten Kreuzes brachte den schwer verletzten Lavanttaler in das Landeskrankenhaus (LKH) Wolfsberg.