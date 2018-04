Preitenegg: Feuerwehr rettet Kuh aus Entmistungskanal

21.04.2018, 18:29 Uhr

Die Fleckviehkalbin steckte vermutlich mehrere Stunden mit den Hinterbeinen im Schwemmkanal fest.

Um ihr Leben bangte in der Nacht von Freitag auf Samstag eine rund 500 Kilogramm schwere Fleckviehkalbin im Rinderstall eines Landwirtes in Preitenegg. Das Tier stürzte mit seinen Hinterbeinen in den Entmistungskanal, nachdem in diesem Bereich ein Abdeckgitter gebrochen und in den Kanal gefallen war, und musste laut Polizeiinspektion (PI) Preitenegg vermutlich mehrere Stunden in dieser Position verharren.Da sich die Fleckviehkalbin aus eigener Kraft nicht mehr befreien konnte, alarmierte der Landwirt um 7.15 Uhr über die Landesalarm- und warnzentrale (LAWZ) Kärnten die Freiwillige Feuerwehr (FF) Preitenegg. Über 30 Feuerwehrkameraden gelang es das Tier unter Verwendung einer Bandschlinge mit Muskelkraft aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Das Tier erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen.