Umweltsozialprojekt der Volkschule Ettendorf

22.04.2018, 10:08 Uhr

Durch die Teilnahme am Zeichen- und Malwettbewerb des Abfallwirtschaftsverbandes Lavanttal zum Thema „Müllvermeidung von Plastiksackerl“ erhielten die SchülerInnen Stoffsäcke, die sie nun im Werk- und Zeichenunterricht kreativ gestalten. Durch den Verkauf sammeln die Kinder Spenden für Patenschaften, erzählen gleichzeitig über die Situation von Familien in Indien und informieren über nachhaltigen Umweltschutz. Der praxisorientierte, lebensnahe Unterricht begeistert alle. Wir sollten dankbar sein, dass wir in einem sicheren Land mit großartigen Möglichkeiten und einer wunderbaren Natur leben dürfen. Leben wir alle ein wertschätzendes, verantwortungsvolles, herzliches Miteinander!Nähere Informationen www.vs-ettendorf.ksn.at und www.kath-kirche-kaernten.at/Ettendorf