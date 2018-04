Wolfsberg: „Triebfeder“ bringt Kultur in die Innenstadt

23.04.2018, 09:30 Uhr

Das Programm der vierten Auflage der „StadtMacher“ kostet 25.000 Euro.

Budget steht

Unter dem Motto „Triebfeder“ erfolgt am 27. April der Startschuss für das neue Frühjahrsprogramm der Initiative der „Stadtmacher“. Bis 15. Juni gehen bei der vierten Auflage in der Wolfsberger Innenstadt knapp 30 Veranstaltungen aus den Bereichen Musik, Literatur, Film, Fotografie, Tanz und Kulinarik über die Bühne.„Das Programm kostet 25.000 Euro“, sagt Bernhard Teferle, der Obmann des Trägervereines „Kultur im Fluss“, und dankt den Unterstützern. Die Stadtgemeinde Wolfsberg beteiligt sich über das Stadtmarketing Wolfsberg mit 12.000 Euro. „Die ‚StadtMacher‘ waren für das Stadtmarketing vom ersten Tag an eine Erfolgsgeschichte. Denn die Veranstaltungen bringen Frequenz in die Innenstadt. Und von der Stadtgemeinde für die ‚StadtMacher‘ angemietete Leerstände haben in der Folge auch schon öfters einen dauerhaften Mieter gefunden“, spricht der zuständige Stadtrat Christian Stückler von einer „Win-win-Situation“. Bei der Winterschicht der „StadtMacher“ im Vorjahr kamen laut Teferle, der gemeinsam mit Nathalie Bischof, Michael Hatzenbichler und Andrea Jandl für das Programm verantwortlich zeichnet, rund 1.500 Besucher in die Innenstadt von Wolfsberg. Neben der Kärntner Sparkasse tragen auch noch weitere Kleinsponsoren zur Finanzierung der „Triebfeder“ im heurigen Frühjahr bei.

Offizieller Auftakt

Weitere Partner

Zu den Höhepunkten zählt bereits die Vernissage „Menschen in Wolfsberg“in der StadtMacher-Zentrale in der Bambergerstraße 3. Die Fotgrafen Sabine Watl und Manuel Tschas haben mehr als 60 Wolfsberger porträtiert. „Großformatig und schwarz-weiß zeigen die ‚StadtMacher‘ Menschen, die in Wolfsberg arbeiten, leben und die Stadt prägen“, gibt der Obmann von „Kultur im Fluss“ einen Vorgeschmack. „Le Fungi“ und das „Michael Erian Trio“ konzertieren danachim Parterre der Location. Im Programm der „Triebfeder“ zu finden sind außerdem zwei Filmabende („The Other Side of Hope“ von Aki Kaurismäki am 29. April und „Muttertag“ von Harald Sicheritz am 13. Mai), der erste „Lav-Slam“ mit Elisabeth Leiss, M. P. Hatzenbichler, Hemma Schliefnig und Annamaria Lippitz am 3. Mai, das Hoffest am 4. Mai vor dem Haus der Region, das „Miteinander Kapuzi-Fest“ am Kapuziner-Spielplatz am 6. Mai, der Flashmob mit Nathalie Bischof, dem Verein „Miteinander“ tanzaffinen Schülern und Wolfsbergern am Getreidemarkt am 11. Mai, die Leseratten-Rallye am 18. Mai, die Lesung mit Gernot Ragger am 23. Mai sowie das dreitägiges Festival mit Open-Air-Konzerten am Hohen Platz von 25. bis 27. Mai.Neben den Sponsoren wirken auch die Vereine „Miteinander“ und „Bunte Küche“ bei der „Triebfeder“ der „StadtMacher“ mit.