Wolfsberg: Trinkwasser in einigen Stadtbereichen verunreinigt!

23.04.2018, 14:15 Uhr

Die Stadtwerke raten den betroffenen Bürgern das Trinkwasser abzukochen.

Bei Wasserproben im Stadtbereich von Wolfsberg wurde heute am Montag eine leichte bakterielle Kontaminierung festgestellt. Die Ursache dürfte eine Verunreinigung aufgrund der extremen Schneeschmelze der letzten Tage sein. Betroffen sind laut der Wolfsberger Stadtwerke GmbH die Siedlungsbereiche Schossbach und Kleewiese, der Bereich Obere Stadt zwischen Rathaus und Kika bis zur Lavant sowie die St. Thomaser Straße zwischen Lavanthaus und Schwabenhofstraße (siehe dazu auch die Darstellung am Bild). Nicht betroffen sind das Landeskrankenhaus Wolfsberg, das Schulzentrum und die Koschatstraße (Altersheim).

Nächste Untersuchungsergebnisse bis Freitag

"Die betroffene Bevölkerung wird gebeten, als Vorsichtsmaßnahme das Wasser bis auf weiteres nur in abgekochtem Zustand (mindestens drei Minuten Siedetemperatur) als Trinkwasser zu verwenden", heißt es in der Mitteilung der Stadtwerke. Für die Zubereitung von Speisen, zum Zähneputzen und Geschirrwaschen ist ebenfalls abgekochtes Wasser bzw. Mineralwasser zu verwenden. Die Stadtwerke - die die nächsten Untersuchungsergebnisse bis Freitag dieser Woche erwarten - arbeiten an einer raschen Beseitigung der Verunreinigung.