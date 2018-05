Mit Blaulicht in die Landespolitik

01.05.2018, 16:57 Uhr

Mit Daniel Fellner zieht ein St. Andräer in der Kärntner Landesregierung ein.



Rettungsleitstelle federführend mitaufgebaut

Als Mitte der 1990er-Jahre die Schulbälle aus dem Wolfsberger Bundesschulzentrum verbannt wurden, zogen bei einer Demo rund 1.500 Schüler durch die Lavanttaler Bezirkshauptstadt. Mitten drinnen und nicht nur dabei war damals auch der HTL-Schüler Daniel Fellner. "Am Abend gab es dann einen runden Tisch", erinnert sich der 41-jährige St. Andräer, der seit 12. April als SPÖ-Landesrat der Kärntner Landesregierung angehört, an seinen ersten Kontakt mit der Kommunalpolitik, "dessen Ergebnis die Verlängerung der Schulbälle im Bundesschulzentrum um ein Jahr war."Nach seiner Matura an der HTL Wolfsberg 1997 machte Fellner, der sich schon in seiner Schulzeit als Sanitäter ehrenamtlich beim Roten Kreuz engagiert hat, sein Hobby zum Beruf: Er trat mit 1. Juni 1998 eine Stelle als Rettungsfahrer beim Roten Kreuz Wolfsberg an.Fünf Jahre später bewarb er sich als Mitarbeiter bei der Rettungsleitstelle des Roten Kreuzes in Klagenfurt. "Es ging um den Aufbau der Landesleitstelle - doch das stand in der Stellenausschreibung nicht drinnen", sagt Fellner, der die Rettungsleitstelle nach der erfolgreichen Umstrukturierung bis zu seinem Wechsel in die SPÖ-Parteizentrale im Jahr 2011, dann auch führte. Als SPÖ-Landesgeschäftsführer zeichnete der Absolvent der Nachwuchsakademie des Renner-Institutes für die beiden vergangenen Landtagswahlkämpfe verantwortlich.Als Landesrat will der dreifache Vater, der zuletzt Vizebürgermeister in St. Andrä war, seinen an der Sache orientierten Politik-Stil aus der Kommunalpolitik fortsetzen: "Mir liegt viel an einem wertschätzenden Umgang miteinander über die Parteigrenzen hinaus."