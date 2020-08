SCHÖNBACH. Ein bisschen kleiner aber trotzdem mit der gewohnten Qualität wird es am 15. August von 9 bis 18 Uhr beim Handwerksmarkt in Schönbach viel zum Staunen und kaufen geben. In der Kurzfristigkeit werden rund 20 Aussteller & Gewerke aus den Themenbereichen Holz, Glas, Stein, Textil und traditionelle Spezialisten ihre Waren anbieten. Aussteller Info auf der Homepage www.handwerk-erleben.at

Die Kloster-Schul-Werkstätten mit der Seifensiederei und Korbwerkstatt präsentiert noch zusätzlich Hinterglasmalerei (Sandl) und die Zwirnknopfdamen (Friedersbach). In der Siefensiederei gibt es den ganzen Tag Seife einfilzen für Groß und Klein (Unkostenbeitrag 6 Euro) und Schauflechten mit Weide du Wiener Geflecht (Thonet) in der Korbwerkstatt. Um 8.30 Uhr bei der Festmesse wird Pfarrer Gerhard Gruber auch ein besonderes Hinterglasbild mit den vier Eisheiligen und den beiden Pfarrpatronen Hl. Nepomuk (Sandl) und „Maria Rast (Schönbach) segnen, Der anschließende Frühschoppen mit Museumscafe und Snacks im kloster.hof wird von der Gruppe „Die Junge Waldviertler Böhmische“ gestaltet. Am Nachmittag gibt es um 15 Uhr die Präsentation der neuen Zwettler Bierdeckeln mit dem Thema Handwerk & Manufaktur im Waldviertel. Umrahmt wird diese von der „Mohnhappi Musi“. Das Wäschepflegemuseum lädt zum Tag der offenen Türen im Gemeindehaus. Die ganze Veranstaltung findet bei freiem Eintritt statt.

Wichtig für alle Gäste: Zutritt in geschlossenen Räumen nur mit Mund-Nasen-Schutz und Registrierung. Den Anweisungen des Sicherheitspersonals ist Folge zu leisten.

Für Speis und Trank sorgen die neuen Wirtsleit im Lindenstüberl.