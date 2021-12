Ein umfangreiches Straßen-Baustellenjahr steht uns im Bezirk Zwettl bevor: ein erster Überblick.

BEZIRK ZWETTL. Wir befinden uns im zweiten Jahr der Coronavirus-Pandemie, sehen aber vor allem im Straßenbau wieder eine Aufwärtsentwicklung. Neben dem Großprojekt im Bezirk Zwettl, der Umfahrung Großglobnitz–Kleinpoppen, wo dieses Jahr erste Arbeiten stattfinden werden, gibt es zahlreiche weitere kleinere und größere Baustellen.

Neben etlichen Kabelverlegearbeiten, etwa in Allentsteig, Grafenschlag, Sallingberg oder Zwettl, werden auch Stützmauern in Pölla oder Waldhausen saniert beziehungsweise erneuert oder in Schwarzenau die Eisenbahnkreuzung umgebaut.

Hotspot Zwettl

Die mit Abstand größten Arbeiten werden aber an nahezu allen Ausfahrten von Zwettl, aber auch in der Stadt selbst, getätigt. So bleibt die Begegnungszone in der Zwettler Innenstadt das größte Bauvorhaben des Jahres. Dieses soll bis Ende Juni bereits abgeschlossen sein. Weiters wird an der Anschlussstelle Rudmanns der Zwettler Umfahrung eine Park+Drive-Anlage gebaut und bei der Stadtausfahrt Richtung Weitra auf Höhe der Südhangstraße eine Straßenquerungshilfe errichtet.

Schlussendlich soll es, wenn es nach Straßenbaumeister Gilbert Schulmeister geht, auch noch an der Ausfahrt am Moidramser Berg in der zweiten Jahreshälfte zur Sanierung der Fahrbahn sowie neuen Instandsetzung der Nebenanlagen kommen.

"Wir werden somit im Jahr 2021 an fast allen neuralgischen Punkten der Stadt Zwettl, den Ausfahrten und Einfahrten, Bautätigkeiten und Verbesserungen vornehmen", erklärte Schulmeister bereits im Rahmen der Pressekonferenz zur Zwettler Begegnungszone.

Unterm Strich fließen dieses Jahr somit viele Millionen Euro in die Erneuerung und Sanierung der Straßen und Verkehrssicherheit im Bezirk Zwettl, welche nicht nur Arbeitsplätze sichern, sondern auch die örtliche Wirtschaft stützen.

