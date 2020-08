Arbesbachs Bürgermeister a.D. Alfred Hennerbichler wurde für seine langjährigen Verdienste geehrt.

ARBESBACH. Im Rahmen eines Festaktes im Bärenhof Kolm wurde Bürgermeister a.D. Alfred Hennerbichler im Beisein des Gemeinderates, Vereinsverantwortlicher und weiterer Ehrengäste für seine Verdienste um die Marktgemeinde Arbesbach ausgezeichnet. Hennerbichler teilte Anekdoten seiner politischen Laufbahn und bedankte sich für das gelebte Miteinander. Bürgermeister Martin Frühwirth, Vizebürgermeisterin Veronika Stiedl und Amtsleiter Gerhard Huber würdigten in ihren Reden die Verdienste des Altbürgermeisters sowie der ehemaligen Gemeinderäte. Martin Frühwirth durfte Alfred Hennerbichler anschließend mitteilen, dass der Gemeinderat einstimmig in der Sitzung am 27. April 2020 beschlossen hat, in Würdigung und Anerkennung seiner besonderen Leistungen für die Marktgemeinde Arbesbach, ihn zum Ehrenbürger zu ernennen. Bezirkshauptmann Michael Widermann bedankte sich mit sehr persönlichen Worten beim neuen Ehrenbürger für sein Wirken und wünschte ihm, so wie alle Vorredner, für den neuen Lebensabschnitt alles Gute.

Ehrennadeln verliehen

Anschließend wurden auch die Gemeinderäte, die nach der letzten Gemeinderatswahl ausgeschieden sind, geehrt: Herbert Steininger wurde mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet, Adelheid Hechinger mit der silbernen Ehrennadel und Margit Stieger sowie Franz Holzmann mit einer Dank- und Anerkennungsurkunde. Veronika Stiedl wurde anlässlich ihrer langjährigen Verdienste sowie ihres runden Geburtstages die silberne Ehrennadel verliehen.