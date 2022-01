BEZIRK ZWETTL. Für mehr Bewegung in den Pfarrgemeinden wollen die Diözesansportgemeinschaften sorgen, sowohl im geistigen als auch im körperlichen Sinne. Zu diesem Zweck wurde ein Pool an Ideen zusammengetragen, um interessierten Pfarrgemeinderäten in Form einer Broschüre Inputs zu geben -zu den Themen Glaube, Kirche und Sport und wie diese miteinander verbunden werden können.



Von Krafttraining über Sportgottesdienste bis hin zu Spielefeste in der Pfarre und Entspannung vor der Heiligen Messe reichen die Impulse. Pfarrgemeinderäte, welche mit diesen Maßnahmen ihre Gemeinde bereichern wollen, werden von den Diözesansportgemeinschaften mittels kompetenter Fortbildung und Beratung unterstützt. Deren Vorsitzender Josef Eppensteiner sieht die Broschüre als wichtigen Behelf für die Pfarrgemeinderatswahlen am 20. März: "Gewählte Pfarrgemeinderäte können sich bei den Diözesangemeinschaften jederzeit melden, um im Bereich "Pfarrliches Freizeitpastoral und Sport" mitzuarbeiten." Weiters freut er sich über zusätzliche Vorschläge, wie das Leben in der Gemeinde mittels Sport gestaltet werden könnte - alle Ideen werden auf www.dsg.or.at gesammelt.

Die bereits gedruckte Broschüre kann bei den Diözesangemeinschaften angefordert werden - unter 02742/324 33 87 oder per E-Mail an dsg.stpoelten@kirche.at.