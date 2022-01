Ein Geschenkkorb zum Jahreswechsel

WALDRANDSIEDLUNG. 24 liebevoll geschmückte Adventfenster in der Waldrandsiedlung luden die Bewohner zum „Adventfensterlschauen“ ein. Zum zweiten Mal veranstaltete der Ortserneuerungsverein Stift Zwettl-Waldrandsiedlung dabei ein Gewinnspiel. Wer die Nummern der Adventfenster den jeweiligen Hausnummern richtig zuordnete, konnte an der Verlosung teilnehmen. Und am 31. Dezember war es soweit: Renate Hahn konnte sich über einen Geschenkkorb, zusammengestellt von Karin Müllner, sowie einer Flasche Sekt passend zum Jahreswechsel freuen. OEV-Obmann Robert Floh und Kassier Ing. Reinhard Almeder überreichten den Gewinn und gratulierten ganz herzlich.