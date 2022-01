"Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Kirchbach" wurde niedergeschrieben

KIRCHBACH. Lange, intensive Recherchen nahm Norbert Müllauer auf sich, um für die Freiwillige Feuerwehr Kirchbach "Die Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Kirchbach 1872-2022" niederzuschreiben. Von der Entwicklung der Wehr handelt das Werk ebenso wie von den allgemeinen Entwicklungen des Feuerwehrwesens in Niederösterreich und Veränderungen des Dorfes Kirchbach selbst.

Norbert Müllauer, der selbst ursprünglich aus Kirchbach stammt, verfasste die 275 Seiten umfassende Chronik, welche zum pünktlich zum 150-jährigen Bestandsjubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Kirchbach erschien. Da sein Großvater von 1927 bis 1933 Kommandant der Kirchbacher Wehr war, lag es auch ihm besonders am Herzen, die Geschichte dieser Institution aufzuarbeiten. Die Gelegenheit dazu erhielt er, als er vor drei Jahren gefragt wurde, ob er bei der Veröffentlichung eines Buches über die Geschichte eben dieser Freiwilligen Feuerwehr mitzuwirken. Norbert Müllauer hat bereits einige Chroniken über Zwettl, das Stift Zwettl sowie über seinen Heimatort Kirchbach verfasst und herausgegeben, wodurch er auf ein umfassendes Archiv an Informationen zugreifen konnte. Der passionierte Hobby-Historiker hat übrigens am Gymnasium Zwettl unterrichtet - "Aber nie Geschichte".