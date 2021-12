WALDVIERTEL. Die Glasfasernetze in der ASTEG (Allentsteig, Schwarzenau, Tüpl, Echsenbach, Göpfritz/Wild, Pölla) sorgen für stabile Verbindungen. Sie sind bereits seit Ende 2020 in Betrieb und versorgen in den Gemeinden Allentsteig, Echsenbach und Pöll aktuell über 1.000 Kunden mit schnellem Glasfaserinternet. Mit dem nöGIG Glasfasernetz in der Gemeinde Göpfritz an der Wild und dem Glasfaserangebot der A1 in Schwarzenau (FTTC) sind seit Frühling 2021 alle Gemeinden der ASTEG mit schnellem Internet versorgt.

Eine schnelle Internetanbindung mit Bandbreiten bis zu 1 Gigabit in den Bereichen mit Glasfaservollausbau ist gerade in Zeiten des Lockdowns und zunehmendem Homeoffice sowie Homeschooling eine wesentliche und wichtige Infrastruktur im ländlichen Raum. Glasfasernetze sind für den ländlichen Raum mittlerweile eine Notwendigkeit und sorgen dafür, dass Gemeinden für Wirtschaftsbetriebe, aber vor allem auch als Wohngegend attraktiv bleiben. Nach einer grundsätzlichen Förderzusage für ein Glasfasernetz vom Land NÖ wurde 2018 für die Gemeinden Allentsteig, Echsenbach und Pölla die Projektentwicklung mit der nöGIG (Glasfasergesellschaft des Landes NÖ) gestartet. Mit den zugesagten Fördermitteln konnte jedoch in diesen drei Gemeinden kein Vollausbau des Netzes durch die nöGIG garantiert werden. Da für die Bürgermeister der drei Gemeinden nur ein Glasfasernetz in Frage kam, welches alle Wohneinheiten dieser drei Gemeinden versorgt, wurde ein neues Projekt entwickelt, wo die ASTEG selbst Eigentümer dieses Netzes ist. Finanziert wurde das Projekt schließlich mit Eigenmitteln der drei teilnehmenden Gemeinden, Fördergeldern des Landes NÖ und vom Bund.

Kennzahlen zum ASTEG Glasfasernetz

Das ASTEG Glasfasernetz wurde von Herbst 2019 bis Frühjahr 2021 nach dem gleichen Standard wie die Netze der NÖ Glasfasergesellschaft errichtet, wobei die ersten Anschlüsse im Sommer 2020 in Betrieb genommen wurden. Insgesamt wurden 2.520 Wohneinheiten erschlossen, davon wurden bis dato 1.150 Anschlüsse bei Kunden aktiviert (ca. 1.000 mit aktivem Internetvertrag). Im ASTEG Glasfasernetz sind vier zentrale Verteiler und 90 Faserverteiler vorhanden, welche über 122 km Trassenlänge mit rund 265 km Glasfaserkabel verbunden sind. Das ASTEG Glasfasernetz wurde um etwa sieben Millionen Euro gebaut. Der Netzbetrieb wird von der Firma FiberEins (www.fibereins.at) abgewickelt, welche auch für die Verträge mit den Internetanbietern in ASTEG Glasfasernetz verantwortlich ist. Aktuell gibt es nachfolgende Internetanbieter im ASTEG Netz: A1 Telekom, KabelPlus, WVnet, Speeding, Teletronic, Cosys, Kraftcom.

Aktueller Status

Das ASTEG Glasfasernetz in den Gemeinden Allentsteig, Echsenbach und Pölla ist in der Betriebsphase. Aktuell werden Netzerweiterungen für neue Siedlungsgebiete in Allentsteig und Echsenbach errichtet. In beiden Gemeinden sowie in Pölla können jederzeit weitere Anschlüsse bestellt werden, da zu allen Liegenschaften eine entsprechende Leitung verlegt wurde. Bestellformulare und Infos zur Bestellung eines Glasfaseranschlusses im ASTEG Netz gibt es auf der Internetseite der ASTEGplus iProjekt GmbH unter www.astegplus.com.