Peter Kastner feierte seinen 80. Geburtstag

ZWETTL. Kommerzialrat Peter Kastner durfte sich zuletzt über Glückwünsche zu seinem 80. Geburtstag freuen - er hatte den elterlichen Betrieb nach dem Abschluss der Handelsakademie für mehrere Jahrzehnte geleitet und 2007 an die nächste Generation übergeben.



Über seine betriebliche Tätigkeit hinaus engagierte sich der Jubilar erfolgreich in vielen Funktionen in der Wirtschaftskammer. Aufgrund seiner Verdienste erhielt Peter Kastner zahlreiche

Auszeichnungen - erwähnt seien die Ehrenmedaille der Wirtschaftskammer NÖ 1991, die Verleihung des Titels Kommerzialrat 1993 und die Überreichung des Großen Goldenen Ehrenzeichens des Landes NÖ 2001.

Anne Blauensteiner bedankte sich beim ehemaligen Großhändler aus Zwettl für sein Engagement und wünscht ihm für die Zukunft noch viele weitere gesunde und glückliche Jahre.