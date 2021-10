Maximilian Igelsböck lässt Entscheidung und Vorgehen juristisch prüfen und stellt Objektivität der Entscheidung in Zweifel.

GROSS GERUNGS/WALDVIERTEL. "Die derzeit häufigen Kontaktierungen wegen der Vorkommnisse im NÖ Tourismusbereich veranlassen mich zu folgender Stellungnahme", beginnt Maximilian Igelsböck, Bürgermeister von Groß Gerungs, eine Aussendung am Samstag, 9. Oktober 2021.

Der originale Wortlaut

Maximilian Igelsböck: "Ich wurde im Jahr 2010 ersucht, den Vorsitz im Aufsichtsrat der Tourismusdestination Waldviertel zu übernehmen. Da ich bis dahin keine Funktion in diesem Bereich innehatte, erklärte ich mich nach einer Bedenkzeit und dem Drängen von Freunden, die im Tourismus tätig sind, dazu bereit. Zufällig war eine der ersten wichtigen Entscheidungen die Neubestellung eines Geschäftsführers. Als Aufsichtsratsvorsitzender wurde ich als Jurymitglied zum Hearing eingeladen. Ich habe für Andreas Schwarzinger votiert, den ich vorher noch nie gesehen habe. Durch die Unterstützung von Frau KR Karin Weissenböck konnten wir uns gegen die Meinung von Prof. C. Madl durchsetzen, der für eine Dame aus dem Mostviertel votierte, und Andreas Schwarzinger wurde Geschäftsführer. Eine Entscheidung, die zur bekannten Erfolgsgeschichte für das Waldviertel führte.

Ich habe mich in diesen vergangenen 10 Jahren mehrmals sehr intensiv für die touristischen Interessen des Waldviertels eingesetzt, was vielleicht auch nicht immer übergeordneten Verantwortungsträgern gefallen haben dürfte.

Seit Monaten musste ich feststellen, dass ich als Vorsitzender des Aufsichtsrates von sämtlichen Planungen und Vorhaben der Umstrukturierungen im NÖ Tourismusbereich keinerlei Informationen erhalte. Weder, dass der Geschäftsführer gekündigt wurde, noch über Ausschreibung, Hearing, Ausgang des Hearings, usw. Ich wurde auch diesmal nicht zum Hearing eingeladen. Warum vor 10 Jahren und diesmal nicht?

Ich habe für 5. Oktober – 15.00 Uhr zu einer üblichen Aufsichtsratssitzung eingeladen. An diesem Tag hat mich um 11.00 Uhr Andreas Schwarzinger angerufen, dass er soeben von Herrn Michael Duscher verständigt wurde, dass er beim Hearing, das im September stattgefunden hat, nicht erstgereihter sei. Bei der am Nachmittag folgenden Aufsichtsratssitzung teilte der Vertreter der NÖ-Werbung Herr Thomas Denk beim vorletzten Tagesordnungspunkt mit, dass am Vormittag bei einer außerordentlichen Generalversammlung in St. Pölten einstimmig beschlossen wurde, Herrn Andreas Schwarzinger nicht mehr zum Geschäftsführer der Tourismusdestination Waldviertel zu bestellen. Die Frage, wer es nun wird, beantwortete er mit „das darf ich nicht sagen“. Am nächsten Tag habe ich aus der Zeitung erfahren, wer auserkoren wurde, um in Zukunft von dem südlicheren Bereich Niederösterreichs aus, das Waldviertel touristisch zu missionieren.

Ich ersuche daher alle um Verständnis, dass ich mich spontan entschlossen habe, in diesem Bereich keine Verantwortung mehr zu übernehmen und daher mit dem Ende der Aufsichtsratssitzung meine Funktion zurückgelegt habe.

Es steht für mich außer Zweifel, dass in diesem Fall nicht rechtskonform gehandelt wurde und fordere eine rechtliche Überprüfung der Vorgangsweise. Einen Aufsichtsrat derartig zu übergehen, um nicht zu sagen auszuschalten, kann nicht rechtskonform sein! Wenn man die Jurybesetzung der Hearings und die Ergebnisse analysiert, zwingst sich automatisch eine fragwürdige Objektivität auf."

Das Rücktrittsschreiben

Auch sein Rücktrittsschreiben, das er der Protokollführerin übergeben hat, ließ Igelsböck den Medien zukommen: "Ich gebe hiermit bekannt, dass ich mit dem Ende der heutigen Aufsichtsratssitzung mein Mandat als Mitglied dieses Aufsichtsrates und damit die Funktion des Aufsichtsratsvorsitzenden zurücklege."

Als Begründung gibt er an: "Die Vorkommnisse der vergangenen Monate haben mir gezeigt, dass der Aufsichtsrat in sämtlichen Entwicklungs- und Entscheidungsprozessen offensichtlich mit voller Absicht übergangen wurde und wird. Ich bin nicht bereit, weiterhin in einem Gremium Verantwortung zu übernehmen, das von sämtlichen übergeordneten Verantwortungsträgern völlig negiert wird. Ich denke, dass in diesem Fall auch die rechtliche Komponente (worüber ist der Aufsichtsrat zu informieren usw.) aufgezeigt werden muss und möchte daher auch eine entsprechende rechtliche Überprüfung fordern und anzeigen.

Nach den 10 Jahren, in denen ich mich völlig unentgeltlich in der Funktion des Aufsichtsratsvorsitzenden für eine positive Entwicklung unseres Waldviertels eingebracht habe, bleibt mir nur mehr, allen Mitarbeitern und Unterstützern zu danken und unserem Waldviertel für die Zukunft alles Gute zu wünschen."

