BEZIRK ZWETTL. „Mit der Möglichkeit den Mitarbeitern einen steuerfreien Bonus auszuzahlen und einer Zuwendung für die Bezieher niedriger Einkommen wollen wir den Menschen unter die Arme greifen und setzen wichtige sozialpolitische Maßnahmen“, freut sich der Waldviertler Nationalratsabgeordnete Lukas Brandweiner.

Mitarbeiter, die Außergewöhnliches geleistet haben und dafür von ihren Arbeitgebern belohnt werden, profitieren – wie bereits 2020 – von einem Steuerfreibetrag von bis zu 3.000 Euro. Konkret bedeutet das, dass Betriebe für ihre Mitarbeiter eine Bonuszahlung bis zu einem Betrag von 3.000 Euro steuerfrei auszahlen können. Die Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist, dass diese Zahlungen in den Kalendermonaten Dezember 2021, Jänner oder Februar 2022 geleistet werden.

Darüber freut sich auch ÖAAB Bezirksobmann Reinhard Poppinger: „Viele Kollegen haben Außergewöhnliches geleistet. Der steuerfreie Corona-Bonus ist eine schöne Möglichkeit Wertschätzung auszudrücken.“

Mit einer Zuwendung in Höhe von 150 Euro pro Person sollen die Teuerungen für die Bezieher niedriger und Transfer-Einkommen abgegolten werden. Geplant ist diese einmalige Zahlung an die Bezieher von Arbeitslosengeld, Mindestsicherung, Ausgleichszulage, Studienbeihilfe und Mobilitätsstipendien.

Die beiden Arbeitnehmervertreter sind sich einig: „Es freut uns, dass unsere NÖAAB Ideen von der Bundesregierung aufgegriffen werden. Unser Ziel ist es, auch weiterhin für die Anliegen der Arbeitnehmer zu arbeiten und weitere Verbesserungen umzusetzen“