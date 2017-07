Das Rock den Park Festival ist zurück!

24.07.2017, 11:32 Uhr

Inmitten der wunderbaren Festival-Kulisse im Grünen wird es dieses Jahr auch erstmals eine Songwriter & Newcomer Stage geben. Als Kontrast zur Hauptbühne werden hier akustische Sets von aufstrebenden jungen Musikern zu hören sein. Damit soll unter anderem auch lokalen Künstlern eine Plattform gebeten werden, um ihr Repertoire erstmals vor größerem Publikum auszutesten. Mit dabei auf dieser Akustik-Bühne ist beispielsweise auch die Schweizer Songwriterin Eloui.

Der Waldviertler Jugendkulturverein dasKonzept kann bereits auf eine lange Geschichte zurückblicken. Gegründet vor über zehn Jahren als unabhängige Schülerzeitung am Gymnasium Zwettl und seither stetig an Erfahrung und Mitgliedern gewachsen, wurde 2006 das erste Rock den Park Festival in Groß Gerungs veranstaltet. Mit heimischen Künstlern wie Attwenger, Russkaja und Gasmac Gilmore aber auch internationalen Acts wie den Ohrbooten haben in der Vergangenheit bereits zahlreiche Größen der zeitgenössischen Musik die Bühne im Groß Gerungser Dornröschenpark bespielt, welcher in den Jahren zuvor als Veranstaltungsort diente. Während der Festival-Pause hat sich der Verein dasKonzept 2012 im Lichtspielhaus Groß Gerungs niedergelassen, dort neben Filmfestivals auch Konzerte veranstaltet und die Zeit genutzt, um im neuen Hauptquartier Pläne für Rock den Park 2017 zu schmieden.Das Betriebsgelände Dietmanns, auf dem das diesjährigen Rock den Park Festival stattfinden wird, ist mit dem Auto über die B38 gut erreichbar. Es werden großflächige Parkplätze vorhanden sein und gratis Camping ist im Ticketpreis inkludiert. 2-Tages-Festivalpässe sowie Ein-Tages-Pässe können in allen Filialen der Erste Bank & Sparkasse, Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie bei allen Vereinsmitgliedern und dem Rock den Park Street-Team erworben werden. Weitere Informationen und regelmäßige Updates gibt es unter rockdenpark.at sowie auf der dazugehörigen Facebook-Seite facebook.com/rockdenpark.