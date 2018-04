Genussmesse am 5. Mai in Zwettl

23.04.2018, 11:13 Uhr

Die 13. Waldviertler Genussmesse am Gelände der Wirtschaftskammer in Zwettl bringt den Besuchern die Vielfalt unserer Region nahe. Das Angebot umfasst Kulinarisches, Naturprodukte, Kreatives und Modisches von Waldviertler Betrieben. Wir bieten eine Entdeckungsreise durch die originellen Initiativen der Waldviertler, vom Geheimtipp bis zu eigens für die Veranstaltung kreierten Produkten.

HLW-FW Zwettl. Die Waldviertler Genusschule

Show und Unterhaltung für große und kleine Gäste

Engagement zeigen und Kompetenz vermitteln

Für das langjährige und umfassende Engagement für die Genussregion Waldviertel wurde die HLW-FW Zwettl im Vorjahr vom Verein GENUSS REGION ÖSTERREICH als Genussschule zertifiziert. Genießen Sie bei uns und mit uns die kulinarischen Spezialitäten der Waldviertler Küchen, Backstuben und Bauernhöfe.In der bewährten Genussmeile finden Sie in unseren Riesenpfannen handgemachte original Waldviertler Häferlsterz-Mohnnudeln, Flotte Lotte Nudelpfanne und Blunzengröstl. Sie sollten unbedingt unsre Variationen vom Schnitzel, verschiedene gefüllte Knödel, Kartoffelpiralen oder Pulled Pork vom Mangalitza-Schwein kosten. Genießen Sie dazu Milchshakes, Fruchtsäfte und Kriecherlprodukte.Käse aus der Käsemacherwelt, Cupcakes und Cakepops vom Ökokreis und weitere Schmankerl können Sie an den Messeständen in den Räumen der Wirtschaftskammer kosten und mitnehmen. Dort verwöhnen Sie die Veranstalterinnen auch mit Kaffee und einem reichhaltigen Kuchenbuffet der Biobäckerei Heindl. Als Spezialität stellen wir heuer eine Kreation der Zwettler Schwarzalm vor: die Almtorte. Genussbier der Privatbrauerei Zwettl, der eigens für uns abgefüllte Genusswein sowie der Genusssekt der Winzer Krems und unser Genusswirt Brandstetter vom Dorftreff Rudmanns garantieren, dass Sie mit Getränken bestens versorgt werden.Bereits zum zweiten Mal zeigt Damenschneidermeister Andreas Anibas seine eleganten Kreationen in unserer Modenschau. Seine Modelle sind inspiriert von der Waldviertler Granitlandschaft mit einem Hauch von Haute Couture. Visagistin Marlene Weixelbaum, eine Absolventin der HLW-Zwettl, wird die Models für den Laufsteg stylen. Dazu tragen sie Accessoires von Juwelier Blaim, Starfriseur Figo sorgt wieder für aufregende Haarkunstwerke. Den floralen Schmuck der Veranstaltung gestaltet Kreaflor Meisterfloristin Gerlinde Krammer.Verschiedene Aussteller und Projektgruppen erfreuen die Gäste mit Wellness- und Fitnessangeboten, Naturkosmetik, Schönem und Nützlichem aus der Region. Darunter befinden sich langjährige Partner wie Mrs. Sporty oder die AMA, genauso wie die Germser Seifenmanufaktur, die Schönbacher Werkstätten. KunsthandwerkerInnen und KünstlerInnen aus der Umgebung bieten wieder die Besonderheiten aus ihren Werkstätten an.Auch zeitgemäße Technik kann bei der 13. Waldviertler Genussmesse bestaunt werden. Mit einem spektakulären Kraftakt wird unser Strongman Matthias Göth einen Traktor aus dem Lagerhaus Zwettl, dessen Angebot heuer unter dem Motto Garten und Landwirtschaft steht, mit bloßen Händen aufheben. Seine Bärenstärke wird der Kraftlackl, übrigens ein Absolvent der FW-Zwettl, auch mit dem Stemmen von Zwettler-Bier-Fässern unter Beweis stellen. Toyota Bauer zeigt wieder die neuesten Modelle mit Hybridantrieb. Die Veranstalter der 23. FAI WORLD HOT AIR BALLOON CHAMPIONSHIP 2018 in Großsiegharts präsentieren ihr Event und machen Lust auf Ballonfahrten durch den Waldviertler Himmel.Die Region bringt auch leichtfüßige und bodenständige Unterhaltung hervor. Die Volkstanzgruppe Martinsberg demontriert ihr Vergnügen beim Schuhplatteln, Volkstänze zeigt auch die Volkstnzgruppe aus Waidhofen/TH und als Höhepunkt im Unterhaltungsprogramm werden Wolfgang Friedrichs Dixielandklänge entspannte Stimmung verbreiten.Die Waldviertler Genussmesse schafft seit nunmehr 13 Jahren direkte Verbindungen zwischen Ausbildung und Berufswelt. Unsere Schülerinnen der 2. Klasse Fachschule und II. Klassen HLW, Absolventinnen des Kurses Kinderbetreuerin, kümmern sich während der Veranstaltung um die Betreuung der kleinsten Besucherinnen und Besucher. Im Rahmen der Messe präsentieren wir auch das Klimaschulenprojekt „Zwettl stärkt!“ durch NMS Stift, HAK, HLW, LFS und PTS Zwettl.Die Durchführung der Genussmesse wird seit ihrer Gründung von der Raiffeisenbank Zwettl und von der Initiative „So schmeckt NÖ“ unterstützt. Auch der Umweltverband Zwettl leistet seit Jahren wertvolle Hilfe.