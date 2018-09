Spendenscheck für Krebsbehandlung

19.09.2018, 10:11 Uhr

Namhafter Betrag nach Aufruf in der "Ganzen Woche" an Krebspatientin übergeben.

Das Schicksal von Ulli Thaler:

Spenden über Benefizverein Waldhausen

ZWETTL/WALDHAUSEN/GROSS GERUNGS. Der Benefizverein Waldhausen überreichte der Krebspatientin Ulli Thaler im Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs den stolzen Betrag von über 32.000 Euro. Dieser kam durch einen Spendenaufruf in der "Ganzen Woche" in nur drei Wochen zustande."Mein Name ist Ulrike Thaler, ich bin 43 Jahre alt und schwer krank. Eigentlich sollte ich dieses Pleuramesotheliom (bösartiger Tumor des Rippenfells) gar nicht haben, ich bin weiblich, zu jung und hatte nie etwas mit Asbest zu tun. Der Tumor ist bereits sehr weit fortgeschritten – die Ärzte im Krankenhaus sagen mir, dass meine Lebenserwartung mit Chemotherapie und sehr großer Operation vielleicht 2 Jahre sein könne. Für die Schulmedizin gilt er als unheilbar.Trotzdem habe ich von Anfang an das sichere Gefühl, dass mich diese Krankheit nicht umbringen wird. Durch den Film „Trotzdem gesund“ von Kurt Langbein wurde ich auf die private Tagesklinik Dr. Kleef in Wien aufmerksam. Wir haben mein Tumormaterial in Düsseldorf genau auf Therapien untersuchen lassen, die greifen. Ich bekomme Artesunate – das ist einjähriger Beifuß und wird als „biolog. Chemotherapie“ bezeichnet, Vitamin D, Aspirin, hoch dosiertes Vitamin C und Hyperthermie (Fiebertherapie). Weiters nehme ich eine homöopathische Mikroimmuntherapie, „Blushwood berry-Tropfen“ und verschiedene Nahrungsergänzungsmittel. Die bei mir wirksame Mistel „Viscum Aceris“ haben wir durch einen Differenzierungstest aus 32 Arten ausfindig gemacht. Weiters hilft noch Immuntherapie, diese wird bei meiner Tumorart allerdings von der Krankenkasse nicht finanziert – genauso wie alle anderen oben genannten Interventionen.Natürlich habe ich auch Tage, wo es nicht so „läuft“, aber grundsätzlich geht es mir gut. Familie und Freunde helfen mir bei Alltäglichem, weil meine Leistungsfähigkeit bereits bei kleiner Belastung extrem eingeschränkt ist. Ich darf gerade lernen, Hilfe anzunehmen – auch in finanzieller Hinsicht. Seit der Diagnosestellung vor 9 Wochen habe ich bereits € 14.080,-- für Untersuchungen, Therapien und Medikamente bezahlt.Meine drei Kinder, Lorenz – 9 Jahre, Florian – 7 Jahre und Marie – 5 Jahre tragen diesen Lebensabschnitt sehr tapfer mit. Wir leben seit einem Jahr getrennt vom Vater der Kinder.Wenn ich gesund bin schreibe ich ein Buch mit dem Titel:Diagnose: Krebs unheilbar - Heute bin ich trotzdem gesund!Ich wünsche uns, dass wir unser Leben durch viele kleine Dinge, die das Leben lebenswert machen, füllen und genießen!"Sollten auch Sie spenden wollen, können Sie Willi Stöcklhuber vom Benefizverein Waldhausen unter der Telefonnummer 0664/88972636 kontaktieren.