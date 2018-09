Mehr als nur eine Autoschau

09.09.2018, 23:30 Uhr

Die Sonne schien und so lockte der Autoherbst allerlei Besucher aus Nah und Fern.

ZWETTL(MS). Es war richtig was los in der Zwettler Innenstadt: Zahlreiche Besucher bummeln durch ein Spalier von mehr als 100 Autos, die in Reih und Glied zwischen Hundertwasserbrunnen und Dreifaltigkeitsplatz aufgestellt waren, eines glänzender als das andere. Acht Autohäuser haben alles aufgefahren, was sie so zu bieten haben. Und die Besucher aus der ganzen Region hatten die Qual der Wahl, oder schauten sich einfach nur die Pracht an. „Wir verkaufen wahrscheinlich kein einziges Auto, trotzdem ist es enorm wichtig, hier präsent zu sein“, sind sich alle einig. „Die Kunden haben den großen Überblick und wenn sie etwas Passendes gefunden haben, sehen wir sie im Geschäft wieder. Das kann durchaus Monate dauern. Sie sagen uns dann, dass sie das Auto beim Autoherbst gesehen haben.“