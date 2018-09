Italienischer LKW sorgt für Ölspur-Einsatz

19.09.2018, 10:01 Uhr

Kurz nach der Alarmierung rückten Tank I und Last I Zwettl mit 8 Mitgliedern zum Einsatzort aus.Bei einem italienischen LKW waren aufgrund eines technischen Defektes mehrere Liter Öl ausgetreten. Die Ölspur erstreckte sich von der Umfahrungsabfahrt L71 bis zur Kreuzung Syrnauerplatz. Die Ölspur wurde mittels Ölbindemittel abgestreut und an stark verunreinigten Stellen mittels Bioversal behandelt. Während der Arbeiten musste der Verkehr an neuralgischen Stellen geregelt werden.