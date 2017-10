Waldpfleger für Hof-ferne Waldbesitzer

02.10.2017, 11:30 Uhr

In Kooperation mit der WWG Ottenschlag, der WWG Rappottenstein und dem Verein zur Förderung des Waldes entstand das Projekt „Waldpfleger“. Dabei werden Hof-ferne Waldbesitzer bei der Pflege ihres Waldes von erfahrenen Forstfacharbeitern unterstützt. „Es zeigt sich gerade jetzt durch den massiven Befall der Wälder durch den Borkenkäfer wie wichtig es ist das alle Waldflächen gut gepflegt werden!“. ist NA Angela Fichtinger von der Wichtigkeit dieses Projekts überzeugt.Besonders in Wäldern von Hof-fernen Waldbesitzer wird der Käferbefall oft sehr spät bemerkt. Auch bis diese auf den Befall reagieren, oft erst durch eine Aufforderung von der Bezirkshauptmannschaft, vergehen Wochen. In dieser Zeit befällt der Käfer aber weitere Bäume und oft auch Nachbarwälder. Mithilfe dieses Projekts soll eine Partnerschaft zwischen Forstfacharbeitern und Hof-fernen Waldbesitzern aufgebaut werden. Durch eine laufende Beobachtung des Waldes können erforderliche Sofortmaßnahmen unverzüglich durchgeführt werden und so der Wald für Klimaveränderungen vorbereitet werden.Ein derartiges Projekt, das allen zugutekommt, ist nur durch die Kooperation mit den WWGs möglich. Am 17. November findet vom Verein zur Förderung des Waldes in zusammenarbeit mit der KLAR! Region Waldviertler Kernland eine Infoveranstaltung zu diesem Thema in Waldhausen statt. Nähere Informationen auf: www.waldundholz.at