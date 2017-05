12. Waldviertler Genussmesse in Zwettl

09.05.2017, 11:30 Uhr

Die 12. Waldviertler Genussmesse am Gelände der Wirtschaftskammer in Zwettl bietet den Besuchern die Vielfalt der Region. Das Angebot umfasst Kulinarisches, Naturprodukte, Kreatives und Modisches von Waldviertler Betrieben. Wir bieten eine Entdeckungsreise durch die originellen Initiativen der Waldviertler, vom Geheimtipp bis zu eigens für die Veranstaltung kreierten Produkten.Im Rahmen der Veranstaltung wir die HLW-FW Zwettl für ihr umfassendes Engagement für die Genussregion Waldviertel vom Verein GENUSS REGION ÖSTERREICH als Genussschule zertifiziert.

Das Beste aus der Region

Unterhaltung und Information für Groß und Klein

Genießen Sie die kulinarischen Spezialitäten der Waldviertler Küchen, Backstuben und Bauernhöfe. Wie wär‘s mit unseren Mohnnudeln aus der Riesenpfanne, den vegetarischen und deftigen Knödeln oder Schweinsbraten aus der Küche der HLW-FW Zwettl? Genießen Sie den Waldviertler WOK mit scharfen Chillies, Burger mit Fisch aus der Fischerei Stift Zwettl oder kosten Sie die Vielfalt des Leberkäses. Als Neuheit präsentieren wir diesmal „Erdäpfelwurst“ in verschiedenen Variationen. Eine Gulaschkanone aus der Liechtensteinkaserne und Feuerflecken von unserem Elternverein sowie Getränke von regionalen Produzenten runden das reichhaltige Angebot in unserer Genussmeile ab.Kaffee und ein reichhaltiges Kuchenbuffet, unseren Genusswirt Brandstätter vom Dorftreff Rudmanns und Bier von der Privatbrauerei Zwettl, Partner seit der ersten Veranstaltung, finden Sie in den Räumen der Wirtschaftskammer Zwettl.Bei der traditionellen Modenschau wird vielseitige Mode aus dem RLH Zwettl vorgeführt. Den Höhepunkt der Show stellen heuer die Träume aus Stoff von Andreas Anibas, Damenschneidermeister mit Pfiff und Elegance dar. Die Modelle sind inspiriert von der Waldviertler Granitlandschaft mit einem Hauch von Haute Coture. Bereits bewährt hat sich das Frisurenstyling durch unseren Starfriseur Figo. Der floristische Schmuck für die Veranstaltung kommt bei der 12. Waldviertler Genussmesse von Blumenhahn aus Groß Gerungs.Verschiedene Aussteller und Projektgruppen erfreuen die Gäste wieder mit Wellnessangeboten, Naturkosmetik, Schönem und Nützlichem aus der Region. Mrs. Sporty stellt das neueste Trainingskonzept für Damen vor. Das Lagerhaus Zwettl wird sein Angebot wieder speziell auf die männlichen Besucher abstimmen. Interessierte können umweltfreundliche Elekrofahrzeuge testen und die dahinterstehenden Energiekonzepte kennenlernen. Toyota Bauer führt Autos mit Hybridantrieb vor.Livemusik und Unterhaltungsacts sorgen für Stimmung rund um die Veranstaltung: Andreas Jaksch, Saxophonissimo, Kirchberger Jugendchor, Volkstanzgruppe Groß GerungsKinderbetreuung durch unsere Schülerinnen und die Genussmeile sind wieder fixe Bestandteile der 12. Waldviertler Genussmesse. Aufgrund des großen Erfolges des Kunsthandwerksmarktes im Vorjahr werden auch heuer KunsthandwerkerInnen und KünstlerInnen aus der Umgebung das Interessanteste aus ihren Werkstätten anbieten.Die Durchführung der Genussmesse wird seit ihrer Gründung von der Raiffeisenbank Zwettl und von der Initiative „So schmeckt NÖ“ unterstützt. Auch der Umweltverband Zwettl leistet seit Jahren wertvolle Hilfe.Genießen Sie am 13. März 2017 mit uns das Waldviertel!Das Genussmesseteam