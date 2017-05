waldviertelpur: 3 Tage „Best of Waldviertel“

03.05.2017, 12:02 Uhr

Der Wiener Rathausplatz wird für einige Tage wieder zum Waldviertel: waldviertelpur bringt vom 17. bis 19. Mai ein „Best of“ an Kulinarik, Kultur, Handwerk sowie Urlaubs- und Ausflugsideen aus dieser kraftvollen Region nach Wien. Ein Pflichttermin für Freunde des Waldviertels – und alle, die es noch werden wollen.

Wachsende Fangemeinde

WIEN/WALDVIERTEL. Drei Tage machen die Waldviertler Lust auf die Region, haben traditionelles Handwerk, Musik und verlockende touristische Angebote ebenso dabei wie köstliche Schmankerl. Mehr als 100 Aussteller werden auf dem Rathausplatz an rund 70 Ständen all das präsentieren, was das Waldviertel so liebens- und lebenswert macht.Das Waldviertel wird – nicht zuletzt mit Hilfe von waldviertelpur – als Urlaubsdestination immer beliebter, zuletzt gab es sogar ein Rekordjahr: Die Zahl der Nächtigungen lag 2016 erstmals über der 1,2 Millionen-Grenze, auch bei Ankünften und Tagesausflügen gab es Rekordwerte. „In absoluten Zahlen gesehen, verzeichnet das Waldviertel den stärksten Zuwachs bei den Nächtigungen in ganz Niederösterreich und trägt damit wesentlich zum Tourismus-Rekord von 6,9 Millionen Nächtigungen in Niederösterreich bei“, betont Tourismuslandesrätin Dr.in Petra Bohuslav. „Das Fest waldviertelpur hat sicherlich einen maßgeblichen Anteil an diesem Erfolg!“Über 100.000 Besucher im vergangenen Jahr sind der eindrucksvolle Beweis, dass sowohl der neue Veranstaltungsort – Rathausplatz statt Heldenplatz – als auch der neue Termin im Frühjahr absolut top sind. Mag. (FH) Andreas Schwarzinger, Geschäftsführer von Waldviertel Tourismus: „Wir sind froh, dass wir am Rathausplatz ein neues Zuhause gefunden haben, hier können wir das Waldviertel am wohl schönsten Platz Wiens imposant in Szene setzen.“ Über das starke Lebenszeichen des Waldviertels in Wien freut sich auchMag. Karl Schwarz, Inhaber und Geschäftsführer der Privatbrauerei Zwettl. Er ist „Erfinder“ von „waldviertelpur“ und hat die Erfolgsgeschichte der Veranstaltung mitgeprägt: „Es ist eine Freude mitzuerleben, wie waldviertelpur zu einem Fest unter Freunden geworden ist. Und jedes Jahr gewinnen wir neue Freunde dazu!“

Waldviertler Schmankerl

Begnadete Handwerker

Alles was Recht ist

Musik, Mode & Show

Dass der gute Geschmack im Waldviertel daheim ist, lässt sich an den drei Tagen am Rathausplatz wieder bestens nachvollziehen. Auf der „Speisekarte“ von waldviertelpur stehen kreative Köstlichkeiten wie Wildschweinleberkäse, Bison-Burger, Knusperkarpfen im Stanitzel oder Bio-Dinkelrisotto, dazu kommen Waldviertel-Klassiker wie Schweinsbraten mit Waldviertler Knödeln oder Mohnzelten. Komplettiert wird das kulinarische Angebot von waldviertelpur durch „flüssige“ Spezialitäten: erfrischendes Bier aus Zwettl, Weitra oder Schrems, hochkarätige Weine aus dem Kamptal, vielfach ausgezeichnete Edelbrände, feine Whisky- und Edelbrand-Kreationen sowie köstliche Bio-Säfte.Dass die Waldviertler begnadete Handwerker sind, stellen sie bei waldviertelpur unter Beweis: Andreas Reiter zum Beispiel drechselt am Rathausplatz wahre Kunstwerke aus Holz, Roswitha Haghofer präsentiert ihre Taschen, die ohne Weben hergestellt werden und beim Stand des Kräuterhofs Hochreiter dürfen Besucher sogar ihre eigene Portion Badesalz herstellen. Handwerk aus nächster Nähe können die waldviertelpur-Gäste auch beim „Schauschustern“ der Waldviertler Werkstätten erleben, oder bei den Kloster-Schul-Werkstätten Schönbach, die vorführen, wie Thonetstühle entstehen. Wer dabei Lust bekommt, selbst einmal Hand anzulegen: Über das breite Angebot an Handwerkskursen im Waldviertel kann man sich ebenfalls gleich am Rathausplatz informieren. In einigen Handwerksständen wird auch ein Kinderprogramm angeboten und die kleinen Gäste können zum Beispiel beim Holzkreisel oder Keramik bemalen selbst kreativ werden.Diesmal machen die Waldviertler auch Lust auf eine besondere Attraktion: die Niederösterreichische Landesausstellung 2017, die noch bis zum 12. November im Schloss Pöggstall (im Südlichen Waldviertel) über die Bühne geht. Die Ausstellung thematisiert unter dem Motto „Alles was Recht ist“ gesellschaftliche Spielregeln in persönlichen, historischen und sozialen Zusammenhängen und befasst sich auch mit der Rechtsprechung im Wandel der Zeit. www.alleswasrechtist.atAbgerundet werden die drei Tage waldviertelpur von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm mit zahlreichen Live-Acts – etwa die Kamptaler Band zum Wein „The Unterlagsreben“, das „Quatschbergecho“ oder Liedermacher „Günter Novak & seine Freind“. Die Band „Nagerlsterz“ stellt ihr neues Album „Eineschaun ins Laund“ vor. Weiters warten Autogrammstunden und Bühnenauftritte auf die Gäste von waldviertelpur: Ein Treffen mit den TV-Stars Elke Winkens, Adriana Zartl und Angelika Niedetzky – alle drei bei der Sommernachtskomödie Rosenburg im Einsatz – ist da ebenso dabei wie eine traditionelle Trachtenmodenschau mit Elfi Maisetschläger (18. Mai, 16.30 Uhr).Die Eröffnung von waldviertelpur mit Landeshauptfrau Mag.a Johanna Mikl-Leitner (17. Mai, 12 Uhr) wird von Andy Marek, seines Zeichens (Waldviertler) Stimme des SK Rapid, moderiert. Danach und an den beiden weiteren Festtagen führt ORF-Moderator David Pearson durch das Programm. Details zu Ausstellern, Programm und Angeboten sowie den aktuellen Standplan gibt’s auf www.waldviertelpur.at. Auch auf Facebook ist waldviertelpur wieder mit Informationen und Tipps vertreten: https://www.facebook.com/waldviertelpurinwien/ Mittwoch, 17. Mai12.00 Uhr: Feierliche Eröffnung mit Landeshauptfrau Mag.a Johanna Mikl-Leitner, Landesrätin Dr.in Petra Bohuslav und Landeshauptmann a. D. Dr. Erwin Pröll, mit der Waldviertler Rapid-Stimme Andy Marek, der Regionskapelle Brand-Nagelberg/Litschau und den Schönbacher Schuachplattlern16.00 Uhr: Szene Bunte Wähne präsentiert Iyasa mit Song- und Tanzausschnittenaus der aktuellen Theaterproduktion17.00 Uhr: Schönbacher Schuachplattler17.30 Uhr: Interview mit Elke Winkens (anschließend Meet&Greet am Stand Nr. 51, Schloss Rosenburg)19.00 Uhr: Nagerlsterz: Waldviertler Volksrock/Bluesab 14.00 Uhr: Moderation David Pearsonganztags: Schauhandwerk, Schnuppergolfen am Putting Green von Heart of GolfDonnerstag, 18. Mai12.00 Uhr: Quatschberg Echo (unterwegs am Festgelände)16.30 Uhr: Trachtenmodenschau mit Elfi Maisetschläger17.30 Uhr: Interview mit Adriana Zartl (anschließend Meet&Greet am Stand Nr. 51, Schloss Rosenburg)19.00 Uhr: The Unterlagsreben: die Kamptaler „Band zum Wein“ganztags: Moderation David Pearson, Schauhandwerk, Schnuppergolfen am Putting Green von Heart of GolfFreitag, 19. Mai14.00 Uhr: Echt guad: Austropop aus Zwettl17.30 Uhr: Interview mit Angelika Niedetzky (anschließend Meet&Greet am Stand Nr. 51,‘ Schloss Rosenburg)19.00 Uhr: Waldviertler Liedermacher Günter Novak & seine Freindganztags: Moderation David Pearson, Schauhandwerk, Schnuppergolfen am Putting Green von Heart of GolfwaldviertelpurKulinarik, Brauchtum, Freizeittipps17.–19. Mai 2017, Wiener Rathausplatzwww.waldviertelpur.at