Vernissage "Bilder des Braunauer Malkreises"

AT

Braunau am Inn

, Altstadt 10 , 5280 Braunau am Inn AT

Herzogsburg , Altstadt 10 , 5280 Braunau am Inn AT

BRAUNAU. Vom 27. Jänner bis 11. März präsentieren die Mitglieder des Braunauer Malkreises im Bezirksmuseum Herzogsburg ihre Werke. Die Bilder umfassen ein breites Themenfeld in den verschiedensten Maltechniken. Die Damen und Herren des Malkreises treffen sich einmal im Monat in ungezwungener Atmosphäre zum gemeinsamen Malen. Dabei werden Gedanken und Maltips ausgetauscht.



Die Ausstellung wird von der Stadtgemeinde Braunau unterstützt und am 26. Jänner um 19 Uhr durch Bürgermeister Johannes Waidbacher eröffnet. Die Bilder sind zu den Öffnungszeiten der Herzogsburg dienstags bis samstags 13.30 bis 17 Uhr zu besichtigen.