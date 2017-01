I hob jetzt einen Namen ......

01.01.2017, 06:52 Uhr

Es sollten viele viele Menschen sich um einen Namen bemühen....die auch net umsonst zum mocha wor. Es gibt da a kloane Aufmerksamkeit für de Bemühungen.Des is natürlich a anderes Thema...A jo weil ma grod a Thema gschriem haum...Mei Familienname is Themabär..... jetzt fehlt nu der eigentliche Naum. Und der is a schon gezogen worden.Oans mog i do a nu losbringa....Ich gratuliere der glücklichen Gewinnerin.... waun ma des a so song därf.Wickerl hoaß i ob jetza....Themabär Wickerl.Wißts schon wer den Namen für mich ausgsucht hot. ?Noch a poor Bilder und Zeilen... erfohrt ma des a. Grins.

Jetzt steht a auwa a gor nix mehr für mi im Weg.... i hoaß afoch Wickerl.Ps... Hedy Busch.... i daunk da herzlichst. Und mei Frauchen, moant... bei den Beiträgen zu den Strickhauben.... des san mal zwei Beiträge.... do suacht da a Stück aus.... schreibst a Nachricht an mei Frauchen, und wenn die noch net bei wem anderen is... bekommst du sie... Paßt da des ?Also pfiat euch.... auf´s Neue..... gö ?