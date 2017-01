20.01.2017, 10:08 Uhr

Vortrag "Das Lernen lernen"

Sankt Marein im Mürztal: Kultur- und Sporthalle | Am Donnerstag, den 16. Februar, findet in der Kultur- und Sporthalle St. Marein mit Beginn um 19 Uhr ein Vortrag zum Thema "Das Lernen lernen" statt. Ein Pädagogenteam des Vereins "LVB Lernen" aus Berlin, das auf diesem Gebiet auf eine schon sehr große Erfahrungspalette und zahlreiche Vortragstätigkeiten zurückgreifen kann, wird an diesem Abend referieren. Die Idee zu diesem Vortragsthema kam den Pädagogen durch ihre Erfahrung, dass vielen Schülerinnen und Schülern die Grundlagen für richtiges Lernen fehlen.

Der Vortrag wurde speziell für Eltern mit dem Ziel konzipiert, dass diese ihre Kinder im Lernprozess aktiv unterstützen können. Eltern von Schulkindern und Interessierte sind also zum kostenfreien Vortrag herzlich eingeladen. Nähere Infos zum Inhalt des Vortrages bzw. zum Expertenteam gibts unter www.lvb-lernen. de.

