Begeisterte Fans von besonderen Sportlern

28.12.2016, 13:13 Uhr

Die 2. Klassen der NMS Ilz übernehmen eine Fanpatenschaft bei den Special Olympics World Winter Games 2017.

Rund um die Special Olympics World Winter Games 2017, die von 14. - 25. März 2017 in Schladming und Graz stattfinden werden, wird das Team der Niederlande vom Rotary Club Fürstenfeld mit Präsidentin Renate Schuch betreut. Im Vorfeld der Wettkämpfe sind die Athleten in der Special Olympics Hosttown Fürstenfeld und in der Region zu Gast. Schüler der zweiten Klassen der Neuen Mittelschule Ilz übernehmen die Fanpatenschaft für die niederländische Mannschaft.

Projektstart

Briefkontakt

Der Startschuss für das Projekt, für welches die Diplompädagogen Renate Zach, Doris Nikitscher und Hans-Peter Reisinger federführend verantwortlich zeichnen, fiel bereits im Advent. Lisa Kipperer und Elisabeth Benedikt, Mitarbeiterinnen der "Mission 3000" sowie Mike, ein mehrfacher österreichischer Medaillengewinner bei Special Olympics, gestalteten einen Schultag mit den künftigen Fanpaten an der NMS Ilz. Auf diese Weise erfuhren die Jugendlichen alles über den Bewerb und gingen anschließend mit dem Special Olympics-Teilnehmer unter professioneller Anleitung im Turnsaal beim Floorball, einer der Disziplinen der Spiele, in medias res.Das Lehrerteam an der NMS Ilz sensibilisiert im fächerübergreifenden Sozialprojekt zum Thema "Beeinträchigung" die Schüler für den Umgang mit Menschen mit intellektuellem Handicap. Die Heranwachsenden verfassten bereits Briefe in deutscher und englischer Sprache, um einen Kontakt mit den Sportlern herzustellen. Zudem ist ein Video in Arbeit, welches die Projektgruppe in Aktion zeigt. Neben gemeinsamen Unternehmungen vor Ort während des dreitägigen Aufenthalts der Niederländer in Fürstenfeld planen die jugendlichen Special Olympic-Fans, Bewerbe in Graz und in Schladming zu besuchen, um die Mannschaft anzufeuern.