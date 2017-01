Die Fußballwelt zu Gast in Hartberg

16.01.2017, 07:54 Uhr

Der SV Teubl St. Johann in der Haide lud zum Styrian U14 Indoormasters 2017 powered by Raiffeisen.

Klingende Namen wie Borussia Dortmund, Herta BSC Berlin, FC Ingolstadt, Austria Wien, Sturm Graz, NK Maribor, und, und, und … konnten zum ersten Styrian U14 Indoormasters powered by Raiffeisen in der Stadtwerke-Hartberghalle begrüßt werden. Im Finale standen sich der Nachwuchs Red Bull Salzburg und FK Brünn gegenüber und nach neun spannenden Spielminuten durften sich die Mozartstädter über einen 3:0 Erfolg und den Turniersieg freuen. Auf den weiteren Rängen platzierten sich Austria Wien und Sturm Graz.Den siegreichen Teams gratulierten unter anderem die Bürgermeister Günter Müller (St. Johann in der Haide) und Marcus Martschitsch (Hartberg), der Vizepräsident des Steirischen Fußballverbandes Franz Faist und als Vertreter des Hauptsponsors, der Raiffeisenbanken in der Region und der Steirischen Raiffeisenwerbung, Dir. Heinz Gigler von der Raiffeisenbank Hartberg.Veranstaltet wurde das Turnier vom SV Teubl St. Johann in der Haide rund um Obmann Mario Zugschwert in Zusammenarbeit mit der Fußballschule Raffl. Aufgrund des großen Erfolges ist eine Fortsetzung 2018 geplant.