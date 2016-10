ESV Wagendorf leistet perfekte Nachwuchsarbeit

02.10.2016, 09:59 Uhr

Zurzeit wird auf Hochtouren an der Vorbereitung für die kommenden Meisterschaften gearbeitet. Immerhin gilt es die tollen Erfolge aus dem Vorjahr zu halten oder vielleicht sogar noch weiter zu steigern. So holten sich sowohl die U14 (Trainer Rupert Schantl und Manfred Spiegl) als auch die U16 (Trainer Manfred Winkler, Karl Handler und Wolfgang Muhr) jeweils den 3. Platz in der Landesmeisterschaft und verpassten damit nur knapp den Aufstieg in die Staatsliga. „Vielleicht gelingt uns das heuer“, so Obmann Manfred Winkler.