Lafnitz ist Tabellenführer

27.08.2016, 11:23 Uhr

Mit einem 2:1 Auswärtssieg in Weiz katapultierte sich der SV Licht Loidl Lafnitz an die Tabellenspitze der Regionalliga Mitte

Obwohl der SV Licht Loidl Lafnitz in Weiz beim 2:1 Erfolg den ersten Gegentreffer der Saison hinnehmen musste, ist bei der Feldhofer-Mannschaft alles im Lot. Nach der überraschenden Führung der Weizer (11.) bestimmte Lafnitz das Spielgeschehen. Nach dem Ausgleich durch Tieber (32.) sorgte Scheucher mit einem herrlichen Treffer für den 2:1 Endstand (50.). Lafnitz ist das einzige Team der Liga ohne Gegentor und steht erstmals an der Tabellenspitze der Regionalliga Mitte. "Die Tabellenspitze fühlt sich hervorragend an", sagte Obmann Bernhard Loidl. Der SV Licht Loidl Lafnitz empfängt am 3. September um 19 Uhr den SV Grieskirchen.