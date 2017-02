Zufriedenstellende Vorbereitung

11.02.2017, 20:38 Uhr

Erfreuliche EntwicklungFür Trainer Ferdinand Feldhofer hat sich die Mannschaft gut weiterentwickelt. "Wir haben vorallem das Umschaltspiel und das Spiel mit dem Ball verbessert und kassieren dabei wenig Tore. Das lässt darauf schließen, dass wir die Qualität unseres Spieles weiter entwickelt haben", zeigt sich Trainer Feldhofer für die Zukunft optimistisch.

NeuerwerbungenMit den Neuerwerbungen ist Trainer Feldhofer zufrieden. "Natürlich braucht jeder eine gewisse Zeit, um sich richtig zu akklimatisieren. Jeder muss sich das neue Spielsystem und die die Spielweise einverleiben, bis zum Meisterschaftsstart wird das bestimmt gut gelingen", sagt FeldhoferWochenendcamp in Bad TatzmannsdorfDer SV LLL ist vom 23. bis 26. Februar im Avita Hotel in Bad Tatzmannsdorf auf Trainingscamp. "Mit dem Avita Hotel und den Möglichkeiten in Bad Tatzmannsdorf haben wir alles, was wir brauchen vor der Haustüre. Wir sind sehr froh darüber, dass uns von der Vereinsführung diese Möglichkeit geboten wird, freut sich Trainer Feldhofer. Dieses Kurzcamp bietet neben den normalen Trainingsabläufen die Möglichkeit für ein intensives Teambuilding