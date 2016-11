Ehemaliger HIT Innsbruck Profi unterstützt 4. ROYAL CUP [VIDEO]

Am Samstag, dem 3. Dezember 2016, veranstaltet der Serbisch Orthodoxe Jugendverein Innsbruck - SPOJI zum vierten Mal das humanitäre Hallenturnier ROYAL CUP in Innsbruck. Dieses Jahr wird es zum ersten Mal auch eine kleinen humanitären 3-Punkte-Wurf-Wettbewerb, das "1. Royal 3-point Shootout", geben.Es geht dabei um ein humanitäres Integrationsturnier bei dem Spaß und Fair Play im Mittelpunkt stehen, wobei der Erlös des Turniers kranken Kindern in Tirol und armutsgefährdeten Kindern am Balkan zugute kommt!

Videounterstützung von Nedeljko Jovanović

Bisher nahmen am ROYAL CUP über 60 Teams mit Spielern und Gästen aus über 20 verschiedenen Herkunftsländern teil, was eindeutig beweist, dass Sport Leute verbindet.Einer der Unterstützer des diesjährigen ROYAL CUP ist ein bekanntes Gesicht in Innsbruck:Nedeljko Jovanović, Vizewelthandballer 1999, ehemaliger Nationalteamspieler Jugoslawiens und auch des HIT Innsbruck für den er von 2007 bis 2009 in der Österreichischen Handballbundesliga spielte.Mit der jugoslawischen Nationalmannschaft, erreichte er bei der Europameisterschaft 1996 in Spanien sowie den Weltmeisterschaften 1999 in Ägypten und 2001 in Frankreich jeweils den dritten Platz. Außerdem nahm er mit dem Team an den Olympischen Spielen 2000 in Sydney teil.Es sind noch ein paar Restplätze frei und man kann sich noch im Laufe dieser Woche bis einschließlich Freitag, dem 2. Dezember, anmelden!Nähere Infos und das Anmeldeformular findet ihr HIER! Deshalb seid dabei, spielt mit und helft mit, damit Kinder ein schöneres Weihnachtsfest erleben können!Sporthalle Hötting-West, Viktor-Franz-Hess-Str. 9, 6020 Innsbruck: Samstag, 3. Dezember 2016 ab 9:30 Uhr> €80 pro Team> fcspoji@gmail.com> +43 650 3608750 (Whatsapp, Viber, SMS, Anruf)ab 14:15 Uhr (!!!)> €5 pro Teilnehmer> fcspoji@gmail.com> +43 650 3608750 (Whatsapp, Viber, SMS, Anruf)EINTRITT FREI - NIMM DEINE FREUNDE MIT - HERZLICH WILLKOMMEN