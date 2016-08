Jüngster Imkermeister ist Stubaier Alban Klose

27.08.2016, 08:00 Uhr

Hochalpine Ansprüche

Imkerei ist wieder "in"

In hochalpinen Tälern ist die Imkerei noch am ursprünglichsten, sagt Alban Klose: "Hier gibt es noch eine viel kleinräumigere Landwirtschaft, wo die Bienen eine Vielzahl an Kräutern und Gräsern vorfinden." Das Stubaital gilt mit rund 60 Imkern als wahre Bienenhochburg unter den hochalpinen Tälern. Für den Imker ist diese Umgebung jedoch auch eine Herausforderung, unter anderem auch durch die lange brutfreie Phase von November bis Februar. Doch genau das reizt Alban Klose an der Imkerei: "Es ist jedes Jahr anders – es wird einfach nie langweilig." Immer wieder muss man Neues ausprobieren und versuchen – denn, sagt Alban Klose: "Bienen kann man nicht führen, sonder nur begleiten."Eines kann der jüngste Imkermeister in Österreich ganz klar sagen: "Die Imkerei kommt immer mehr in Trend. Durch das in den Medien vielfach erwähnte Bienensterben wollen nun immer mehr Menschen etwas dagegen tun und fangen mit der Imkerei an."Anfang 2017 hält Alban Klose ein neues Projekt mit der Imkerei bereit. Was es ist, das dürfen wir an dieser Stelle noch nicht verraten. Nur soviel: Man darf gespannt sein!