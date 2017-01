Neuhaus: Wohnanlage für betreutes Wohnen errichtet

31.01.2017, 10:50 Uhr

Am Tag der offenen Tür wurde ins neue Wohnhaus eingeladen. Außerdem wurde der Schlüssel für den Burgenlandhof an die OSG übergeben.

Direkt neben dem Mutter Theresa Haus wurde in Neuhaus am Klausenbach eine Anlage für betreutes Wohnen errichtet. Insgesamt stehen zehn Wohnungen zur Verfügung. Gebaut wurde von der OSG, getragen wird das Gebäude jetzt von der Gemeinde. OSG-Obmann KommR Dr. Alfred Kollar freute sich über die neue Einrichtung: "Interessenten können sich ab sofort melden!" Das Investitionsvolumen beträgt circa 1 Million Euro.

Heimleiterin Sonja Schmaldienst begrüßte die Möglichkeiten für Bewohner: "Wir können für die Anwohner Mahlzeiten kochen oder Wäsche waschen." Dadurch sollen es die neuen Anwohner möglichst leicht haben. Mutter Theresa Vereinigungs-Obmann Hans Peter Rucker unterstrich die Aussage: "Die Mieter haben eine Sicherheit, müssen diese aber nicht in Anspruch nehmen." Falls kein Bedarf an zusätzlichen Leistungen besteht wird aus dem "betreuten Wohnen" einfach "wohnen". Notfall-Knöpfe mit Verbindung an das Pflegeheim sind dennoch in jedem Zimmer vorhanden.Danach ging es für KommR Dr. Alfred Kollar direkt weiter nach Jennersdorf, wo die Schlüsselübergabe für den ehrwürdigen Burgenlandhof der Familie Kern anstand. Wirt Wilhelm Kern ging mit Ende des Monats in seine verdiente Pension.