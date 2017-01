Hallenboden für Special Olympics kommt aus Leoben

24.01.2017, 14:53 Uhr

Die Floorballbewerbe in Graz werden auf speziellem Inlineboden aus der Leobener Eishalle ausgetragen.

LEOBEN/GRAZ. Vom 14. bis 25. März ist Österreich Austragungsland der Special Olympics World Winter Games. Mehr als 3.000 Athleten aus 100 Nationen werden an den verschiedensten Bewerben teilnehmen. Austragungsorte sind Graz, Ramsau am Dachstein und Schladming.Für die Floorballwettkämpfe, die in Graz stattfinden, wird die Stadt Leoben einen speziellen, 540 Quadratmeter großen Inline-Boden aus der Leobener Eishalle zur Verfügung stellen, der durch seine spezielle Beschaffenheit für internationale Bewerbe anerkannt wird.

Fachgerechter Aufbau

Fackellauf in Leoben

Für den Auf- und Abbau wird die Stadt Leoben zwei Bedienstete abstellen, die den Boden fachgerecht verlegen werden.„Es ist für uns als Stadt Leoben eine Selbstverständlichkeit, die Special Olympics zu unterstützen und daher freut es mich, dass wir mit diesem speziellen Hallenboden einen kleinen Beitrag zum Gelingen der Spiele leisten können“, sagt Leobens Bürgermeister Kurt Wallner.Beim geplanten Fackellauf durch 49 Städte Österreichs scheint Leoben übrigens als Treffpunkt auf. Am 15. März mit Beginn um 11 Uhr, wird eine Staffel durch die Gösser-Straße bis auf den Leobener Hauptplatz laufen.