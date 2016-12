Komödie: "Endlich fort aus dem Alltagstrott!"

13.12.2016, 21:25 Uhr

Margot und Heinz können ihr Glück kaum fassen. Auch ihr letztes Kind hat das Hotel Mama verlassen und die beiden überlegen ihren Bauernhof zu verkaufen um mit dem Geld einen langersehnten Traum wahr werden zu lassen. Das Paar möchte die Welt mit einem Wohnmobil bereisen.Gesagt getan, das Wohnmobil ist ausgesucht und ein Käufer für den Hof steht auch in Aussicht. An Margots 60. Geburtstag wollen die beiden ihrer lieben Familie von ihrem Vorhaben erzählen. Doch an diesem Tag platzen viele weitere Bomben und die Weltreise rückt in weite Ferne.Zu sehen ist das Stück im Kultursaal der Volksschule St. Peter - Freienstein am 30.12.2016 um 19.30 Uhr, am 06.01.2017 um 18.00 Uhr und am 07.01.2017 18.00 Uhr. Karten sind 2016 im Marktgemeindeamt St. Peter-Freienstein, bei „Heidi´s Haartreff“ und in der Trafik Lendl - Hinterberg erhältlich.