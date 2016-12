Leonie als "Bücherheldin"

15.12.2016, 16:23 Uhr

Die achtjährige Leonie Sturm aus Trofaiach erfand einen lustigen Namen für ihren "Bücherhelden" und gewann damit.

TROFAIACH. Im Rahmen der Lesekampagne "BücherheldInnen" wurde vom Lesezentrum Steiermark und dem Ressort Bildung und Gesellschaft ein Preisausschreiben veranstaltet, bei dem Kinder Namensvorschläge für sechs "Bücherhelden" einbringen konnten. Diese Figuren sind die Protagonisten der Kampagne "Bücherhelden - Lesen, mehr als Worte", mit der das Land Steiermark in Kindern die Lust am Lesen wecken beziehungsweise fördern möchte. Die achtjährige Leonie Sturm aus Trofaiach, Schülerin der Peter-Rosegger-Volksschule, nahm gemeinsam mit ihrer Klasse daran teil und schaffte es mit ihrem Namensvorschlag, eine der Gewinnerinnen zu sein. Sie taufte einen Piraten "Harald Holzbein". Die anderen "Bücherhelden" tragen nun Namen wie Conny Klacks, Pia Pfiffig oder Stella Superella. All diese Figuren stellen sich nun auf der Homepage www.bücherhelden.at vor, nehmen Kinder mit auf ihre Reise durch die großen Leseabenteuer und geben Tipps für lesenswerte Bücher.

Preisübergabe

Jene Kinder, die die Siegernamen erfunden beziehungsweise ausgewählt hatten, wurden kürzlich ins Landhaus ins Graz eingeladen, wo sie von Ursula Lackner, Landesrätin für Bildung und Gesellschaft, ihre Preise überreicht bekamen: Gutscheine für Kurzurlaube sowie Büchergutscheine. Die Freude bei Leonie und ihrer Familie ist groß. "Leonie hätte sich nicht gedacht, unter den Gewinnern zu sein, deshalb freuen wir uns umso mehr", erzählte Mama Sandra Sturm.