Wohnen in der Zukunft

04.02.2017, 14:22 Uhr

Die Roadshow „Zukunft des Wohnens“ lockte zahlreiche Interessenten ins VAZ nach Niklasdorf.

NIKLASDORF. „Früher waren eine Mischmaschine und viele Freunde das Wichtigste beim Hausbauen“, sagte Landesrat Johann Seitinger zu Beginn der Roadshow „Zukunft des Wohnens“ im Niklasdorfer Veranstaltungszentrum. So einfach ist es natürlich nicht (mehr). Etwas mehr als 100 interessierte Damen und Herren lauschten den Vorträgen der Experten wie Helmut Zieseritsch, Andreas Weiland, Rudolf Hornich und Herbert Kaiser zu den Fragen „Wohin gehen die Trends? Wie wohnen wir in 20 bis 30 Jahren?“ und wurden gleichzeitig zu den Themen Einbruchschutz, Schutz vor Naturkatastrophen, Wohnbaufinanzierung und energieeffizientes Wohnen informiert. Christian Krainer, Obmann des Verbands Gemeinnütziger Bauvereinigungen, thematisierte in seinem Vortrag das vermehrte Auftreten von nachbarschaftlichen Konflikten und wie man Streitigkeiten über Lärm oder verstellte Stiegenhäuser schon im Ansatz vermeiden kann. Birgit Zeisberger führte routiniert durch die Veranstaltung und bremste sogar den einen oder anderen Experten in Bezug auf die Länge seines Vortrages charmant ein. Musikalisch abgerundet wurde die Veranstaltung von der „Brandl Geigenmusi“.