Saisonabschluss des Mitterberger Dorfkegelns

04.12.2016, 21:46 Uhr

"Eisschützen-Ost" holten Titel beim Mitterberger Vereins- und Dorfkegeln.

Über zwei Monate lang kämpften 13 Mannschaften mit über 140 Teilnehmern, davon 69 Damen, auf den Kegelbahnen des Hotels „Reisslerhof“ im Duell jeder gegen jeden um den Titel 2016. Es wurden insgesamt 156 Spiele an 34 Abenden ausgetragen, wobei nicht nur der Sport sondern auch die Geselligkeit immer im Vordergrund stand.Bei der abschließenden Siegerehrung am vergangenen Wochenende konnte Kegel-Sektionsleiterin Peggy Schlüßlmayr neben vielen Keglern auch Bürgermeister Fritz Zefferer und Sportvereins-Obmann Peter Arnsteiner herzlich willkommen heißen.In ihren weiteren Ausführungen gab Schlüßlmayr einen kurzen Rückblick auf das Turnier und bedankte sich bei den Vertretern aller teilnehmenden Mannschaften. Weiters galt ihr Dank den Sponsoren und bei den Gastwirten der Umgebung für die großzügige Unterstützung durch ihre gespendeten Mannschaftsgutscheine.

Den diesjährigen Turniersieg sicherten sich die "Eisschützen-Ost" mit Mannschaftsführer Karl Hirz an der Spitze. In souveräner Manier mit 11.823 Kegel gewannen sie vor der überraschend starken Truppe von "Peggys Kegelrunde" mit 11.439 Kegel. Der Titelverteidiger "Matzling", 11.412 Kegel, wurde noch in der letzten Runde von Peggys Keglern abgefangen und erreichte Platz drei.Bei der "Schnittwertung" wird der Kegel-Durchschnitt jedes Teilnehmers nach zwölf Bewerben ausgewertet. Den Titel bei den Damen holte sich wie im Vorjahr Peggy Schlüßlmayr mit einem Punkteschnitt von 128,2. Dahinter landeten Loisi Zörweg mit 125,7 und Susanne Penasso mit 124,1 Punkten auf den Plätzen zwei und drei.Mit einer konstant guten Leistung ging der erste Platz bei den Herren an Peter Stoderegger von der „STAK-Family“ mit 135,4 Punkten, vor Manfred Stadler mit 134,0. Albert Ringdorfer erreichte mit 133,8 Punkten den dritten Platz.Gilda Frosch vom Team "Peggys Kegelrunde" holte sich mit 144 erreichten Kegel den Sieg bei den Doppelserien der Damen. Die Herren hatten mit Mike Steiner, Eisschützen-Ost, ihren Meister mit 155 Kegel gefunden.Die Punktewertung für den Wanderpokal ging mit 36 Punkten an die Mannschaft vom Reisslerhof. Sie haben alle zwölf Spiele gewonnen und somit das Punktemaximum erreicht.