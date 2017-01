Kindberger Damen mit sozialem Engagement

27.01.2017, 17:15 Uhr

„Mandala-kreativ“-Team spendete 3.000 Euro zur Unterstützung bedürftiger Kindberger Familien mit Kindern.

Auch heuer konnte das Team „Mandala-kreativ“ durch seine Aktion „Advent im Hof“ in Kindberg einen großzügigen Betrag als Spende an das Sozialamt der Stadtgemeinde Kindberg übergeben.Die Aktion „Advent im Hof“, veranstaltet von Gabriele Mende mit ihrem zwölfköpfigen Damenteam „Mandala-kreativ“, wurde auch im Jahr 2016 ein sehr großer Erfolg. Im alten, stimmungsvoll dekorierten Innenhof bei Live-Gitarrenmusik und Glühwein genossen die Besucher das weihnachtliche Ambiente.Durch den Verkauf von liebevoll handgemachten, kreativen und kulinarischen Geschenken konnten am Freitag, den 13.1.2017, Bernd Riegler vom Sozialamt der Stadtgemeinde Kindberg 3.000 Euro zur Unterstützung bedürftiger Kindberger Familien mit Kindern übergeben werden.