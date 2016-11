Führungswechsel an der HTL Zeltweg: Martetschläger folgt Steinbrucker

26.11.2016, 11:40 Uhr

„Souverän, konziliant und kompetent“ sind einige der Attribute, mit denen sich der langjährige Leiter der HTL Zeltweg schmücken kann. Als exzellenter Fachmann hat sich Hofrat Gerhard Steinbrucker einen ausgezeichneten Namen in seiner Branche gemacht. Ein Blick auf die Entwicklung der Zeltweger Bildungsanstalt in den vergangenen Jahrzehnten macht dies deutlich.Zeitgleich mit seinem 65. Geburtstag tritt Steinbrucker nun in den dauernden Ruhestand. - Mehr dazu in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.