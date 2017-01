Der Spaß stand im Vordergrund

25.01.2017, 16:00 Uhr

Viele Stationen auf Schnee und Eis luden die Teilnehmer beim „Sumiday“ zur aktiven Bewegung ein.

LOBMINGTAL. Bewegungsland Steiermark ist ein Programm des Landes Steiermark und der drei Sportdachverbände ASKÖ, ASVÖ und Sportunion in Kooperation mit dem Landesschulrat Steiermark.Seit sechs Jahren leistet man als Breitensport Erfolgsprogramm in der steirischen Sportstrategie 2025 wertvolle Beiträge zum Ziel, mehr Steirerinnen und Steirer zum Sport zu animieren und mehr Erfolg im Sport zu feiern.

Sporttag mit Christoph Sumann



Verschiedene Stationen

Unter dem Motto „Auf geht‘s“ lud man zum „Sumiday im Schnee“ nach Kleinlobming in die Gemeinde Lobmingtal. Allen begeisterten Teilnehmern wurde dabei ein abwechslungsreicher Sporttag geboten, wobei der Spaß an der Bewegung im Vordergrund stand.Gemeinsam mit „Testimonial“ Christoph Sumann und moderiert von Fredi Taucher wurde an zahlreichen Stationen die Gelegenheit geboten, auf Schnee und Eis unterschiedlichste Sportarten zu testen und auszuüben.Crosslauf, Biathlon, Langlauf, Rutschpartie, Schneefußball, Fatbike, Schneeschuhwandern, Zipfelbob, Eislaufen und Eishockey waren angesagt.Ein Höhepunkt war auch der Atomic-Langlauftest. Aktiv mitgemacht hat nicht nur die Biathlonlegende und Sohnemann Felix, sondern auch die Bewegungsland Steiermark-Koordinatoren Goran Parjicic (ASKÖ), Ines Leuprecht (ASVÖ), Stefanie Peichler, Arne Öhlknecht (beide Sportunion) sowie Bürgermeister Heribert Bogensperger und Vizebürgermeister Christian Wolf.Die einzelnen Stationen wurden von Vereinsvertretern der Murtaler und Murauer Sportvereine St. Peterer Haie, UNSC Kobenz, Kolland Topsport Gaal, Turnverein Pöls, SV Lobmingtal, Landjugend Lobmingtal, JMP Alpine Freitzeitgestaltung und Gigasport betreut.Für alle, die aktiv mitgemacht haben, gab es am Ende bei einer großangelegten Verlosung einen entsprechenden Lohn.Seit Bestehen ist die Initiative Bewegungsland Steiermark eine Erfolgsgeschichte, wie mittlerweile 300 Vereine, 470 Bildungseinrichtungen und mehr als 160 Gemeinden, die aktiv mitmachen, bestätigen.Dadurch werden jährlich mehr als 30.000 steirische Schüler von geprüften Übungsleitern und Trainern betreut.Mehr als 60 Prozent der Volksschulen sind bereits in den Genuss von polysportiven Bewegungseinheiten gekommen.